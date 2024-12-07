Manisha Rani ने बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, लोग बोले- 'पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी'
| Dec 07, 2024
टीवी के तमाम रियलिटी शोज में नजर आ चुकीं मनीषा रानी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं.
सोशल मीडिया पर अपनी रील्स से लोगों का दिल जीतने वाली मनीषा रानी आज टीवी इंडस्टी का जाना-पहचाना चेहरा हैं.
मनीषा रानी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर अपने फोटोशूट की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
मनीषा रानी ने अब अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने अपने बोल्ड अंदाज से फैंस का दिल धड़का दिया है.
मनीषा रानी ने गोल्डन कलर की बैकलेस ड्रेस में काफी बोल्ड पोज दिए हैं. उनकी तस्वीरों पर काफी रिएक्शन आ रहे हैं.
एक यूजर ने लिखा है, 'पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी.' एक यूजर ने लिखा है, 'हॉटनेस ओवरलोडेड.'
बताते चलें कि मनीषा रानी 'बिग बॉस ओटीटी 2' में नजर आ चुकी हैं. वह टॉप 3 तक पहुंची थीं.
गौरतलब है कि मनीषा रानी ने 'झलक दिखला जा 11' में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी. उन्होंने ये शो जीता भी था.
