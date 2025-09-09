जालीदार ड्रेस पहन इतराईं मनीषा रानी, फोटोज देख ट्रोल्स बोले- 'और छोटे...'
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 09, 2025
एक्ट्रेस मनीषा रानी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. अब उन्होंने अपने वेकेशन की झलक फैंस को दिखाई है.
Source:
Bollywoodlife.com
मनीषा रानी ने समंदर किनारे बीच पर जमकर एंजॉय किया और इसकी तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम से शेयर की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मनीषा रानी ने व्हाइट कलर की शॉर्ट जालीदार ड्रेस पहनकर अपना कर्वी फिगर जमकर फ्लॉन्ट किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
मनीषा रानी का हद से ज्यादा बोल्ड अंदाज फैंस को आहें भरने पर मजबूर कर रहा है. वह तस्वीरों को पसंद कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मनीषा रानी की तस्वीरों पर फैंस प्यार कमेंट भी कर रहे हैं. वहीं, उनकी बोल्डनेस के लिए उन्हें निशाना भी बनाया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक यूजर ने लिखा है, 'और छोटे कपड़े पहनने से फेमस नहीं हो जाओगी.' एक यूजर ने लिखा है, 'शर्म नहीं बची.'
Source:
Bollywoodlife.com
मनीषा रानी 'बिग बॉस ओटीटी' और 'झलक दिखला जा' जैसे रियलिटी शोज का हिस्सा रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 50 साल की अमीषा पटेल ने दिखाईं बोल्ड अदाएं, फैंस ने कहा- 'सकीना मैम...'
अगली वेब स्टोरी देखें.