Mannara Chopra का रिश्ता हुआ पक्का? बताया कब होगी शादी
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 12, 2025
मन्नारा चोपड़ा फिलहाल कुकिंग कॉमेडी शो 'लाफ्टर शेफ 2' में नजर आ रही हैं, जहां वह फैंस का खूब दिल जीत रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अब इसी बीच मन्नारा मुंबई में स्पॉट हुईं, इस दौरान उन्होंने पैप्स को बताया कि उनका रिश्ता पक्का हो गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
मन्नारा ने कहा, 'आज मेरा रिश्ता होने वाला है, शादी कब है, किससे है, ये सभी कुछ आप लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा.'
Source:
Bollywoodlife.com
मन्नारा ने आगे कहा, 'मैं तो बहुत खुश हूं.' मन्नारा चोपड़ा का यह वीडियो सामने आने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि अब हर कोई यह जानने के लिए बेकरार है कि आखिर मन्नारा चोपड़ा किसे डेट कर रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि मन्नारा चोपड़ा सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस में नजर आई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस दौरान मुनव्वर फारूखी संग उनकी दोस्ती ने फैंस को खूब एंटरटेन किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
गौरतलब है कि मन्नारा चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा की कजिन बहन हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Holi Song: इन 10 पुराने-नए बॉलीवुड गाने के बिना अधूरा है होली का त्योहार
अगली वेब स्टोरी देखें.