संजीव कपूर को अक्षय कुमार से 1 रुपया ज्यादा मांगना पड़ा भारी

संजीव कपूर को अक्षय कुमार से 1 रुपया ज्यादा मांगना पड़ा भारी
BollywoodLife
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 22, 2024
कुकिंग रियलिटी शो 'मास्टर शेफ इंडिया' साल 2010 से शुरू हुआ था।
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन क्या आपको पता है की शो के पहले सीजन के जज अक्षय कुमार बने थे।
Source:
Bollywoodlife.com
मास्टरशेफ इंडिया के पहले सीजन में अक्षय कुमार के साथ कुणाल कपूर और अजय चोपड़ा शेफ बने थे।
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं संजीव कपूर 1 रुपया ज्यादा फीस मांगने पर जज नहीं बन पाए थे।
Source:
Bollywoodlife.com
दरसल, संजीव कपूर को 'मास्टर शेफ इंडिया' के पहले सीजन में ही जज बनने का ऑफर मिला था।
Source:
Bollywoodlife.com
संजीव ने एक इंटरव्यू में बताया कि मेकर्स ने बताया था कि अक्षय को फाइनल कर लिया गया है।
Source:
Bollywoodlife.com
मास्टर शेफ के मेकर्स संजीव कपूर को सेकेंड जज के लिए साइन करना चाहते थे।
Source:
Bollywoodlife.com
इस बात को सुनते ही संजीव कपूर ने कहा कि वे अक्षय कुमार से एक रुपए ज्यादा फीस लेंगे।
Source:
Bollywoodlife.com
संजीव कपूर की ये बात सुनते ही शो के मेकर्स उन्हें साइन करने से मना कर दिया था।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: हार्दिक पांड्या ने शेयर किए शर्टलेस फोटोज, रूमर्ड गर्लफ्रेंड संग मना रहे छुट्टियां!
अगली वेब स्टोरी देखें.