Bigg Boss 19 में इस हसीना की एंट्री हुई पक्की, बन गईं दूसरी कंफर्म कंटेस्टेंट
Pratibha Gaur
| Jul 18, 2025
सलमान खान का कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' जल्द ही टीवी पर दस्तक देने वाला है.
फिलहाल इस शो के लिए मेकर्स कंटेस्टेंट्स को अप्रोच कर रहे हैं.
अब रिपोर्ट्स की मानें तो 'उड़ान' एक्ट्रेस मीरा देओस्थले इस शो की दूसरी कंफर्म कंटेस्टेंट बन गई हैं.
रिपोर्ट्स की मानें तो मीरा को मेकर्स ने अप्रोच किया है.
और एक्ट्रेस ने इस शो के लिए हामी भी भर दी है. बता दें कि मीरा और मेकर्स की बातचीत आखिरी स्टेज पर है.
बता दें कि शो कि पहली कंफर्म कंटेस्टेंट यूएई की लबूबू डॉल है.
गौरतलब है कि बिग बॉस 19, 3 अगस्त को कलर्स टीवी पर दस्तक देने वाला है.
सलमान खान के इस शो के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं.
