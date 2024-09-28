'बिग बॉस 18' में धमाल मचाएंगे ये 9 टीवी स्टार्स

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Sep 28, 2024

एक्ट्रेस निया शर्मा 'बिग बॉस 18' में शामिल होंगी.

रिपोर्ट्स की मानें तो नायरा बनर्जी 'बिग बॉस 18' में शामिल होंगी.

धीरज धूपर भी सलमान खान के इस शो का हिस्सा बनेंगे.

'इश्कबाज' एक्टर अविनाश मिश्रा भी इस शो का हिस्सा बनेंगे.

शहजादा धामी भी 'बिग बॉस 18' में नजर आ सकते हैं.

रिपोर्ट्स की मानें तो शोएब इब्राहिम भी इस शो में शामिल हो सकते हैं.

करणवीर मेहरा भी सलमान खान के शो का हिस्सा बन सकते हैं.

महेश बाबू की साली शिल्पा शिरोडकर भी 'बिग बॉस 18' में नजर आ सकती हैं.

पद्मिनी कोल्हापुरे भी इस शो का हिस्सा बन सकती हैं.

