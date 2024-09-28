'बिग बॉस 18' में धमाल मचाएंगे ये 9 टीवी स्टार्स
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 28, 2024
एक्ट्रेस निया शर्मा 'बिग बॉस 18' में शामिल होंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स की मानें तो नायरा बनर्जी 'बिग बॉस 18' में शामिल होंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
धीरज धूपर भी सलमान खान के इस शो का हिस्सा बनेंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
'इश्कबाज' एक्टर अविनाश मिश्रा भी इस शो का हिस्सा बनेंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
शहजादा धामी भी 'बिग बॉस 18' में नजर आ सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स की मानें तो शोएब इब्राहिम भी इस शो में शामिल हो सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
करणवीर मेहरा भी सलमान खान के शो का हिस्सा बन सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
महेश बाबू की साली शिल्पा शिरोडकर भी 'बिग बॉस 18' में नजर आ सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
पद्मिनी कोल्हापुरे भी इस शो का हिस्सा बन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अक्टूबर में ऑफ एयर हो जाएंगे ये 7 टीवी शो
अगली वेब स्टोरी देखें.