इन टीवी शो के डायलॉग पर बने खूब मीम्स
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 16, 2024
'साथ निभाना साथिया' के डायलाग पर मीम के साथ गाना भी बना था।
'तारक मेहता का उल्टा चस्मा' में जेठालाल के डायलॉग ने दर्शकों को खूब हंसाया है।
'खिचड़ी' में हंसा का डायलाग 'मैं तो थक गईं' पर भी जमकर रील बने हैं।
'भाभी जी घर पर हैं' में अंगूरी का डायलाग 'सही पकड़े हैं' को लोगों ने खूब पसंद किया है।
शो 'अनुपमा' में 'रूपाली गांगुली' का डायलाग 'आपको क्या' पर जबरदस्त मीम बने थे।
'साराभाई वर्सेज साराभाई' में साराभाई का डायलाग 'दिस इज सो मीडिल क्लास' पर खूब मीम बने है।
'तारक मेहता का उल्टा चस्मा' में जेठालाल का डायलाग 'चुप हो जा सांतवी फेल' पर जमकर रील बने हैं।
'सीआईडी' में एसीपी प्रद्युमन का डायलाग 'कुछ तो गड़बड़ है' भी इस लिस्ट में शामिल है।
'भाभी जी घर पर हैं' में शिल्पा शिंदे का डायलाग 'हाय दईया' ने लोगों को काफी हंसाया था।
