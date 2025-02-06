मेरे हमसफर to तेरे बिन: अपने लव पार्टनर के साथ बैठ कर देखें ये रोमांटिक पाकिस्तानी ड्रामा
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 06, 2025
कभी मैं कभी तुम’ हनिया आमिर और फहाद मुस्तफा की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया था. आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं.
सजल अली और बिलाल अब्बास की सीरियल ‘कुछ अनकही’ को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.
वहाज अली, ज़ावियार नौमान एजाज और हानिया आमिर ने ‘मुझे प्यार हुआ था’ ड्रामा में लिड रोल निभाया था.
'हमसफर' फवाद खान और माहिरा खान की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था. इसका रोमांस आपको बेहद पसंद आएगा.
फवाद खान और सनम सईद का ड्रामा 'जिंदगी गुलज़ार है' लोगों को बहुत पसंद आई थी. इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.
‘प्यार के सदके’ ड्रामा में बिलाल अब्बास और युमना जैदी की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया था.
‘तेरे बिन’ युमना जैदी और वहाज अली के बेस्ट ड्रामा में से एक है. इसमें इनका रोमांस लोगों के दिलों को छू लिया.
फरहान सईद और हानिया आमिर का ‘मेरे हमसफर’ एक हिट रोमांटिक ड्रामा है. इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.
प्यार और तकरार की कहानी से भरपूर ‘सुनो चंदा’ लोगों को बहुत पसंद आई थी. इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.
