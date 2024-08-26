इन पाकिस्तानी ड्रामों को मिली भारत के लोगों से प्यार
| Aug 26, 2024
पाकिस्तानी ड्रामा 'मेरे हमसफर' को इंडिया में खूब पसंद किया जा रहा है।
ड्रामा 'तेरे बिन' को भारत के लोग बार-बार देख रहे हैं।
'सुनो चंदा' पाकिस्तानी ड्रामा भी इस लिस्ट में शुमार है।
'हमसफर' ड्रामा को भारत के लोग जमकर देख रहे हैं।
'जिंदगी गुलजार है' ड्रामा भारत में रिलीज होते ही पॉपुलर हो गया था।
'जफा' पाकिस्तानी ड्रामा इंडिया में काफी पॉपुलर हुआ है।
ड्रामा 'इश्किया' को भी भारत के लोग से बहुत प्यार मिला है।
'हर पल जिओ' ड्रामा को को भारत में खूब पसंद किया जा रहा है।
इस लिस्ट में पाकिस्तानी ड्रामा 'दिल लगी' भी शुमार है।
