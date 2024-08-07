इमली का सस्ता वर्जन है टीवी का ये शो, एपिसोड देखकर फैंस ने पीटा माथा
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 07, 2024
टीवी सीरियल मिश्री इन दिनों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। लोग दावा कर रहे हैं कि मिश्री की कहानी इमली से काफी मिलती जुलती है। चलिए जानते हैं कि फैंस ऐसा क्यों बोल रहे हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
इमली की तरह मिश्री भी गांव की एक आम लड़की है।
Source:
Bollywoodlife.com
इमली की तरह ही मिश्री की भी जबरदस्ती शादी करवा दी गई है।
Source:
Bollywoodlife.com
मिश्री का पति इमली की तरह ही उसे प्यार नहीं करता है।
Source:
Bollywoodlife.com
मिश्री और इमली दोनों की जिंदगी में सौतन का साया था।
Source:
Bollywoodlife.com
mishri-tv-show1
Source:
Bollywoodlife.com
मिश्री भी जमाने के सामने अपनी शादी की खबर छिपाएगी।
Source:
Bollywoodlife.com
पहले पहल मिश्री की सौतन भी उसकी सहेली के तौर पर दिखाई गई है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन से फटा स्टार्स का दिल, स्वरा बोलीं- 'इस पर किसे यकीन है'
अगली वेब स्टोरी देखें.