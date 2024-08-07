इमली का सस्ता वर्जन है टीवी का ये शो, एपिसोड देखकर फैंस ने पीटा माथा

Aug 07, 2024

टीवी सीरियल मिश्री इन दिनों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। लोग दावा कर रहे हैं कि मिश्री की कहानी इमली से काफी मिलती जुलती है। चलिए जानते हैं कि फैंस ऐसा क्यों बोल रहे हैं।

इमली की तरह मिश्री भी गांव की एक आम लड़की है।

इमली की तरह ही मिश्री की भी जबरदस्ती शादी करवा दी गई है।

मिश्री का पति इमली की तरह ही उसे प्यार नहीं करता है।

मिश्री और इमली दोनों की जिंदगी में सौतन का साया था।

मिश्री भी जमाने के सामने अपनी शादी की खबर छिपाएगी।

पहले पहल मिश्री की सौतन भी उसकी सहेली के तौर पर दिखाई गई है।

