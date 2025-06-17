Mohsin Khan जल्द रचाने वाले हैं शादी? कुशाल और शिवांगी के ब्रेकअप के बाद...
Pratibha Gaur
| Jun 17, 2025
स्टार प्लस के शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में कार्तिक का रोल निभाकर मोहसिन खान ने खूब पहचान बनाई.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टर मोहसिन खान जल्द ही शादी करने वाले हैं.
हालांकि अब तक मोहसिन की शादी को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई है.
बताते चलें कि मोहसिन खान की को-एक्ट्रेस शिवांगी जोशी का भी हाल ही में ब्रेकअप हुआ है.
बता दें कि 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' शो में जहां नायरा और कार्तिक की जोड़ी को खूब लोकप्रियता मिली थी.
तो वहीं असल जिंदगी में मोहसिन और शिवांगी जोशी के अफेयर ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं.
हालांकि 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के खत्म होते ही शिवांगी और मोहसिन का ब्रेकअप हो गया था.
वहीं पिछले 2 सालों से शिवांगी जोशी एक्टर कुशाल टंडन को डेट कर रही थीं.
उधर, मोहसिन की शादी की खबर सुनकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं.
