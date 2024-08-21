भरी जवानी में ये सितारे हुए हार्ट अटैक के शिकार
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 21, 2024
बॉलीवुड और टीवी के कई सितारे हैं जिनको कम उम्र में हार्ट अटैक आ गया था।
Source:
Instagram
करीना से शादी से पहले सैफ अली खान को भी हार्ट अटैक आ गया था।
Source:
Instagram
कार्डियक अरेस्ट के चलते सिद्धार्थ शुक्ला की जान चली गई।
Source:
Instagram
श्रेयस तलपड़े भी दिल की बीमारी का सामना कर चुके हैं।
Source:
Instagram
दिल की तकलीफ के चलते सुनील ग्रोवर ने सर्जरी करवाई थी।
Source:
Instagram
सुष्मिता सेन मानती हैं कि हार्ट अटैक के बाद उनका दूसरा जन्म हुआ है।
Source:
Instagram
हार्ट अटैक की वजह से राजू श्रीवास्तव को जान से हाथ धोना पड़ गया।
Source:
Instagram
मोहसिन खान को हाल ही में फैटी लीवर की वजह से माइनर हार्ट अटैक आ गया।
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: साल 2024 की इन एक्शन फिल्मों को देख खौफ में आ जाएंगे आप
अगली वेब स्टोरी देखें.