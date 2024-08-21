भरी जवानी में ये सितारे हुए हार्ट अटैक के शिकार

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 21, 2024

बॉलीवुड और टीवी के कई सितारे हैं जिनको कम उम्र में हार्ट अटैक आ गया था।

करीना से शादी से पहले सैफ अली खान को भी हार्ट अटैक आ गया था।

कार्डियक अरेस्ट के चलते सिद्धार्थ शुक्ला की जान चली गई।

श्रेयस तलपड़े भी दिल की बीमारी का सामना कर चुके हैं।

दिल की तकलीफ के चलते सुनील ग्रोवर ने सर्जरी करवाई थी।

सुष्मिता सेन मानती हैं कि हार्ट अटैक के बाद उनका दूसरा जन्म हुआ है।

हार्ट अटैक की वजह से राजू श्रीवास्तव को जान से हाथ धोना पड़ गया।

मोहसिन खान को हाल ही में फैटी लीवर की वजह से माइनर हार्ट अटैक आ गया।

