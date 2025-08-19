मोनालिसा ने शेयर कीं ग्लमैरस फोटोज, फैंस ने की ये डिमांड
Aug 19, 2025
भोजपुरी से लेकर टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाली एक्ट्रेस मोनालिसा का ग्लैमरस अंदाज अक्सर चर्चा में बना रहता है.
सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली एक्ट्रेस अक्सर अपनी बोल्ड झलक फैंस को दिखाती रहती हैं.
मोनालिसा ने एक बार फिर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में उनका अंदाज फैंस को आकर्षित कर रहा है.
मोनालिसा ने येलो कलर की ड्रेस में एक से बढ़कर एक पोज देकर फैंस को आहें भरने पर मजबूर कर दिया है.
मोनालिसा की प्यारी स्माइल उनके तमाम चाहने वाले फैंस का दिल धड़काने में कामयाब हो गई है.
मोनालिसा की इन नई तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं. एक फैन ने एक डिमांड कर दी है.
मोनालिसा के एक फैन ने कमेंट सेक्शन में लिखा, 'पवन सिंह के साथ फिल्म बनाइए, आपकी जोड़ी अच्छी लगती है.'
