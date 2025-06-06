मोनालिसा ने डीपनेक ड्रेस में दिखाया कर्वी फिगर, लोग बोले- 'कोई इतना...'
Shashikant Mishra
| Jun 06, 2025
एक्ट्रेस मोनालिसा अपनी एक्टिंग के साथ ही अपने ग्लैमरस अदाओं से फैंस का दीदार कराती रहती हैं.
मोनालिसा ने लेटेस्ट फोटोशूट मैक्सी ड्रेस में करवाया है. उन्होंने इसकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
मोनालिसा ने हमेशा की तरह फोटोशूट के दौरान अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करने का मौका नहीं छोड़ा.
मोनालिसा की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
एक्ट्रेस की एक से बढ़कर एक अदाएं उनके तमाम चाहने वाले फैंस को दीवाना बना रही हैं.
मोनालिसा की तस्वीरों को पसंद करने के साथ ही उनके फैंस प्यारे रिएक्शन भी दे रहे हैं.
एक फैन ने लिखा है, 'कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है.' एक फैन ने लिखा है, '42 साल में गजब की अदाएं.'
