व्हाइट क्रॉप टॉप और मिनी स्कर्ट पहन मोनालिसा ने दिखाया हुस्न का जलवा, देखें फोटोज
Shreya Pandey
| Dec 22, 2025
भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा बेहद बोल्ड और हसीन एक्ट्रेस हैं.
इन्होंने कई शानदार फिल्मों और सीरियल में काम किया है.
इनका लुक बहुत ज्यादा बोल्ड लगता है, जिसे देखकर फैंस एकदम दीवाने हो जाते हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस ने व्हाइट कलर का क्रॉप शर्ट पहना था. जिसके साथ उन्होंने एक मिनी स्कर्ट पहनी है.
इस शॉर्ट ड्रेस में उनकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई है, जो लोगों को दीवाना बना रही है.
एक्ट्रेस ने इसके साथ बालों को खोल रखा है, जो बहुत ज्यादा बोल्ड लग रहा है.
एक्ट्रेस ने इस शर्ट के साथ क्लीवेज भी फ्लॉन्ट किया है, जो उनके हॉटनेस को बढ़ा रहा है.
