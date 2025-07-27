मोनालिसा का ग्लैमरस अंदाज देख धड़का फैंस का दिल, फोटोज वायरल
Shashikant Mishra
| Jul 27, 2025
टीवी और भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाली एक्ट्रेस मोनालिसा का हर अंदाज फैंस का दिल जीत लेता है.
सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली मोनालिसा अक्सर अपनी झलक तमाम चाहने वाले फैंस को दिखाती रहती हैं.
मोनालिसा ने एक बार फिर अपने ग्लैमरस फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
मोनालिसा ने पिंक कलर की ड्रेस पहनकर एक से बढ़कर पोज दिए हैं और अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया है.
मोनलिसा के फैंस हमेशा की तरह उनकी तस्वीरों को देखकर आहें भर रहे हैं और प्यार लुटा रहे हैं.
मोनलिसा की प्यारी स्माइल तो फैंस का दिल धड़का गई. फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस को लेकर रिएक्शन दे रहे हैं.
एक्ट्रेस की जबरदस्त फैन फॉलोइंग के चलते लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए हैं.
