मोनालिसा ने शेयर किए हद से ज्यादा ग्लैमरस फोटोज, फैंस बोले- 'तुम हमेशा...'
Shashikant Mishra
| Jun 18, 2025
एक्ट्रेस मोनालिसा ने भोजपुरी और टीवी में काफी काम किया है. अब वह वेब सीरीज में भी नजर आ रही हैं.
मोनालिसा हाल ही में रिलीज वेब सीरीज 'जुड़वा जाल' का हिस्सा हैं. वह लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आ रही हैं.
मोनालिसा की इस वेब सीरीज में काफी रोमांटिक सीन हैं, जिसे उनके तमाम चाहने वाले फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.
एक्ट्रेस ने अब 'जुड़वा जाल' के सेट से बीटीएस फोटोज शेयर किए हैं, जो लोगों का ध्यान खींच रहे हैं.
मोनालिसा का ग्लैमरस अंदाज फैंस को दीवाना बना रहा हैं. उन्होंने अपना कर्वी फिगर जमकर फ्लॉन्ट किया है.
मोनालिसा एक फोटो में सिगरेट पीते हुए नजर आ रही हैं. उनका ये अंदाज फैंस को दीवाना बना रहा है.
एक फैन ने लिखा है, 'तुम हमेशा अपने लुक से दिल जीत लेती हो.' एक यूजर ने लिखा है, 'क्या अदाएं हैं'.
