मोनालिसा ने शेयर किए हद से ज्यादा ग्लैमरस फोटोज, फैंस बोले- 'तुम हमेशा...'

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jun 18, 2025

एक्ट्रेस मोनालिसा ने भोजपुरी और टीवी में काफी काम किया है. अब वह वेब सीरीज में भी नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मोनालिसा हाल ही में रिलीज वेब सीरीज 'जुड़वा जाल' का हिस्सा हैं. वह लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मोनालिसा की इस वेब सीरीज में काफी रोमांटिक सीन हैं, जिसे उनके तमाम चाहने वाले फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने अब 'जुड़वा जाल' के सेट से बीटीएस फोटोज शेयर किए हैं, जो लोगों का ध्यान खींच रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मोनालिसा का ग्लैमरस अंदाज फैंस को दीवाना बना रहा हैं. उन्होंने अपना कर्वी फिगर जमकर फ्लॉन्ट किया है.

Source: Bollywoodlife.com

मोनालिसा एक फोटो में सिगरेट पीते हुए नजर आ रही हैं. उनका ये अंदाज फैंस को दीवाना बना रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

एक फैन ने लिखा है, 'तुम हमेशा अपने लुक से दिल जीत लेती हो.' एक यूजर ने लिखा है, 'क्या अदाएं हैं'.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: पलक तिवारी की तरह पहनें वेस्टर्न ड्रेसेस, बोल्डनेस देख सब हो जाएंगे दीवाने

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.