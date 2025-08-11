मोनालिसा के लेटेस्ट फोटोज देख महदोश हुए फैंस, बोले- 'बोल्डनेस...'

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 11, 2025

एक्ट्रेस मोनालिसा ने भोजपुरी से अपना करियर शुरू किया था. इसके बाद वह टीवी पर नजर आने लगीं.

मोनालिसा ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग के दम पर अपने फैंस के बीच खास जगह बनाई हुई है.

मोनालिसा ना सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए बल्कि अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए भी काफी मशहूर हैं.

वह अक्सर फोटोशूट करवाती हैं और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं.

एक्ट्रेस ने एक बार फिर अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है.

मोनालिसा ने नई तस्वीरों में एक से बढ़कर एक पोज दिए और कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया है.

मोनालिसा के फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की तस्वीरों को पसंद करने के साथ ही प्यार लुटा रहे हैं.

एक फैन ने लिखा है, 'बोल्डनेस ओवरलोडेड.' एक फैन ने लिखा है, 'आपकी अदाओं कोई जवाब नहीं.'

