'मैं आपसे...', मोनालिसा की ग्लैमरस अदाएं देख फैन ने कही दिल की बात
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 01, 2025
एक्ट्रेस मोनालिसा सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं. वह अक्सर अपने ग्लैमरस फोटोशूट की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा की झलक देखने के लिए उतावले फैंस को एक बार फिर उनकी फोटोज निहारने का मौका मिल गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, मोनालिसा ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की फोटोज शेयर कर लोगों का ध्यान खींचा है.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा ने शॉर्ट फ्रॉक ड्रेस पहनकर अपनी दिलकश अदाओं से फैंस को दीवाना बनाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की तस्वीरें उनके तमाम चाहने वाले फैंस को पसंद आ रही हैं और वह कमेंट कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक फैन ने तो मोनालिसा को शादी के लिए प्रपोज दिया. उसने कमेंट करते हुए लिखा है, 'मैं आपसे शादी करना चाहता हूं.'
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग के चलते उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो जाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: शहनाज गिल के नए अवतार ने मचाई सनसनी, वेस्टर्न ड्रेस में देख नहीं हटेंगी नजरें
अगली वेब स्टोरी देखें.