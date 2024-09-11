ओटीटी पर मौजूद हॉरर टीवी शोज को देखकर कांप जाती फैंस की रूह

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 11, 2024

अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको उन हॉरर टीवी शोज के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि लोगों को आज भी डराते हैं।

Source: Instagram

सोनी लिव पर आप आहट कभी भी देख सकते हैं।

Source: Instagram

कौन है जियो सिनेमा के फैंस को खूब डराता है।

Source: Instagram

हॉटस्टार पर मौजूद श्शशश कोई है अपने जमाने का हिट हॉरर शो था।

Source: Instagram

लाल इश्क उन शोज में से एक है जो आज भी लोगों को पसंद आता है।

Source: Instagram

कयामत की रात आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है।

Source: Instagram

फियर फाइल्स को जी5 पर देखा जा सकता है।

Source: Instagram

नजर के जरिए मोनालिसा आज भी हॉस्टार पर लोगों को डरा रही हैं।

Source: Instagram

