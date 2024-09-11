ओटीटी पर मौजूद हॉरर टीवी शोज को देखकर कांप जाती फैंस की रूह
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 11, 2024
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको उन हॉरर टीवी शोज के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि लोगों को आज भी डराते हैं।
सोनी लिव पर आप आहट कभी भी देख सकते हैं।
कौन है जियो सिनेमा के फैंस को खूब डराता है।
हॉटस्टार पर मौजूद श्शशश कोई है अपने जमाने का हिट हॉरर शो था।
लाल इश्क उन शोज में से एक है जो आज भी लोगों को पसंद आता है।
कयामत की रात आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है।
फियर फाइल्स को जी5 पर देखा जा सकता है।
नजर के जरिए मोनालिसा आज भी हॉस्टार पर लोगों को डरा रही हैं।
