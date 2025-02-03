मुझे प्यार हुआ था to तेरे बिन: वहाज अली के फैंस को जरूर देखना चाहिए ये टाॅप 10 पाकिस्तानी ड्रामा
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 03, 2025
दोस्ती और प्यार को दिखाने वाली सीरियल 'एह्द-ए-वफ़ा' को लोगों ने बहुत पसंद किया था. इसमें वहाज अली के साथ अहद रज़ा मीर, अलीज़ेह शाह भी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
‘इश्क जलेबी’ एक रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा है. इसमें वहाज अली और मदीहा इमाम ने लिड रोल निभाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘दिल ना उम्मीद तो नहीं’ बाल विवाह, मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति जैसे समाज की मुद्दों पर आधारित है
Source:
Bollywoodlife.com
‘मुझे प्यार हुआ था’ वहाज अली और हनिया आमिर की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
‘इश्क इबादत’ साल 2015 में रिलीज हुई थी. इसमें वहाज के किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
'हरि हरि चुड़ियां’ अयमान खान और वहाज अली के इस सीरियल को लोगों ने बहुत पसंद किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
साल 2017 में रिलीज ‘दिल नवाज’ सीरियल में वहाज अली और मीनल खान का किरदार फैंस के दिलों को छू लिया.
Source:
Bollywoodlife.com
‘मह-ए-तमाम’ एक रोमांटिक ड्रामा है. इसमें वहाज के साथ नवीन वकार, इम्माद इरफ़ानी और रमशा खान नजर आएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
‘दिल-ए-बेरहम' भी एक रोमांटिक सीरियल है. इसमें वहाज अली के किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
युमना जैदी और वहाज अली ‘तेरे बिन’ सीरियल को पाकिस्तान के साथ-साथ भारत में भी खूब देखा गया.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: MX Player पर देखें साउथ और हॉलीवुड की इन थ्रिलर फिल्मों का हिंदी डब वर्जन
अगली वेब स्टोरी देखें.