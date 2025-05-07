मुनव्वर फारूकी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को बताया 'बेहद जरूरी', बोले- 'इंसाफ वो...'
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| May 07, 2025
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है.
दरअसल मिलिट्री फोर्सेस ने 7 मई की रात को पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी संगठनों के ठिकाने पर मिसाइल दाग दी.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुबातिक अब तक 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत 90 से अधिक आतंकियों को निस्तोनाबुत किया जा चुका है.
अब इसी बीच कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने भारतीय सेना के इस कदम की तारीफ की है.
उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा,'बेहद जरूरी जवाब और इंसाफ, वो औरतों के लिए जिनका सिंदूर मिटाया गया था.'
उन्होंने आगे लिखा, 'इंसानियत के दुश्मनों को बेहद जरूरी जवाब, जय हिंद'
इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर भी अपने पोस्ट में लिखा है.
Munawar Faruqui (11)
मुनव्वर का यह पोस्ट आते ही वायरल हो गया है और लोग इस पर खूब रिएक्ट भी कर रहे हैं.
