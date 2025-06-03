Bigg Boss 19 के लिए TMKOC छोड़ रहीं 'बबिता जी'? मेकर्स ने किया अप्रोच
Pratibha Gaur
| Jun 03, 2025
सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' लगातार सुर्खियों में बना हुआ है.
यह शो 30 जुलाई से कलर्स टीवी पर दस्तक देने वाला है.
ऐसे में अब मेकर्स शो के लिए सेलेब्रिटीज को अप्रोच कर रहे हैं.
वहीं अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता को भी शो के लिए अप्रोच किया गया है.
ऐसे में अगर मुनमुन दत्ता 'बिग बॉस 19' में शामिल होंगी तो इसका मतलब है कि वह TMKOC छोड़ देंगी.
हालांकि इन खबरों पर अभी तक मुनमुन दत्ता ने कोई रिएक्ट नहीं किया है.
बता दें कि इस सीजन सलमान खान के शो को 5.5 महीने तक बढ़ा दिया गया है.
ऐसे में इस सीजन शो को लेकर काफी एक्साइटेड हैं.
