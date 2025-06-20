'बबीता जी' ने दिखाई ग्लैमरस अदाएं, लोग बोले- 'जेठालाल तो...'
Shashikant Mishra
| Jun 20, 2025
टीवी सीरियल 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं.
इस टीवी सीरियल में मुनमुन दत्ता का किरदार 'बबीता जी' लोगों को खूब पसंद आता है.
मुनमुन दत्ता यानी 'बबीता जी' आए दिन अपनी ग्लैमरस फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं.
मुनमुन दत्ता ने एक बार फिर अपने फॉरेन वेकेशन की झलक फैंस को दिखाई है.
एक्ट्रेस ने अपने ग्लैमरस फोटोज शेयर कर तमाम चाहने वाले फैंस का दिल धड़काया है.
मुनमुन दत्ता के फैंस तस्वीरों को पसंद कर रहे हैं. वहीं, उनको लेकर जमकर रिएक्शन भी आ रहे हैं.
एक यूजर ने लिखा है, 'जेठालाल के तो होश उड़ जाएंगे.' एक यूजर ने लिखा है, 'क्या बात बबीता जी.'
