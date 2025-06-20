'बबीता जी' ने दिखाई ग्लैमरस अदाएं, लोग बोले- 'जेठालाल तो...'

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jun 20, 2025

टीवी सीरियल 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस टीवी सीरियल में मुनमुन दत्ता का किरदार 'बबीता जी' लोगों को खूब पसंद आता है.

Source: Bollywoodlife.com

मुनमुन दत्ता यानी 'बबीता जी' आए दिन अपनी ग्लैमरस फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मुनमुन दत्ता ने एक बार फिर अपने फॉरेन वेकेशन की झलक फैंस को दिखाई है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने अपने ग्लैमरस फोटोज शेयर कर तमाम चाहने वाले फैंस का दिल धड़काया है.

Source: Bollywoodlife.com

मुनमुन दत्ता के फैंस तस्वीरों को पसंद कर रहे हैं. वहीं, उनको लेकर जमकर रिएक्शन भी आ रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक यूजर ने लिखा है, 'जेठालाल के तो होश उड़ जाएंगे.' एक यूजर ने लिखा है, 'क्या बात बबीता जी.'

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: लोगों की पहली पसंद बना ये साउथ स्टार, टॉप-10 में हैं ये 3 बॉलीवुड सितारे

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.