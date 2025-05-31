TV की वो 'नागिन' जिसने एक शो में निभाए 5 किरदार
Shivani Duksh
| May 31, 2025
बॉलीवुड में सितारे डबल रोल निभाकर तारीफ लूट ले जाते हैं. जबकि टीवी सितारे इस मामले में बॉलीवुड से कहीं आगे हैं.
टीवी की एक हसीना तो ऐसी है जिसने एक ही शो में 5 किरदार निभाकर बवल मचा दिया था. लोग आज भी इस शो को भुला नहीं पाए हैं.
यहां हम बात कर रहे हैं टीवी अदाकारा सुरभि ज्योति की जिन्होंने सीरियल कुबूल है से अपने करियर की शुरुआत की थी.
सीरियल कुबूल है में सुरभि ज्योति एक साथ 5 किरदार निभा चुकी हैं. शो की शुरुआत में सुरभि ज्योति ने जोया बनकर एंट्री मारी.
शो के आखिर में जोया और उसके परिवार का खून कर दिया जाता है. जिसके बाद कहानी में जोया की जुड़वा बच्चियों की एंट्री होती है.
इन जुड़वां बच्चियों को राल भी सुरभि ज्योति ने ही निभाया था जिनका नाम सनम और सहर था. गलती से सनम पाकिस्तान पहुंच जाती है.
यहां पर उसकी याददाश्त चली जाती है. ऐसे में सनम को एक अधिकारी बचाता है. याददाश्त न होने की वजह से सनम खुद को इस अधिकारी की पत्नी जन्नत मानने लग जाती है.
जिसके बाद सनम का पुनर्जन्म होता है. पुनर्जन्म के बाद सनम माहिरा बन जाती है. तो इस तरह से इस शो में सुरभि ने अपने 5 किरदार बदले.
