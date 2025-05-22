'बिग बॉस 19' में होगी टीवी की इस 'नागिन' की एंट्री, घर में मचेगा बवाल
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| May 22, 2025
खबर है कि इस जुलाई में बिग बॉस 19 टीवी पर दस्तक देने वाला है. इसी बीच खबर आ रही है कि टीवी की एक नागिन बिग बॉस 19 में एंट्री कर सकती है.
Source:
Instagram
हाल ही में सुरभि ज्योति ने खुलासा किया है कि अगर उनको बिग बॉस 19 में जाने का मौका मिला तो उनका फैसला क्या होगा.
Source:
Instagram
एक इंटरव्यू में बात करते हुए सुरभि ज्योति ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं बिग बॉस में जाने के लायक हूं.
Source:
Instagram
आगे सुरभि ज्योति ने कहा, इस शो में जीत क भावना से जाना पड़ता है. मेरे में अब वो भावना बची ही नहीं है.
Source:
Instagram
सुरभि ने माना, कॉलेज के जमाने में मुझे कॉम्पटिशन लड़ाना बहुत पसंद था. कॉलेज के जमाने में मुझे बड़ा मजा आता था.
Source:
Instagram
आगे सुरभि ज्योति ने कहा, मुझे लगता था कि अच्छा परफॉर्म करके मुझे खुशी मिलती है. वो मेरा जुनून था जो कि अब थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है.
Source:
Instagram
ये बयान देकर सुरभि ज्योति ने अपने फैंस का तो दिल ही तोड़ दिया है. फैंस को एक बार के लिए लगने लगा था कि सुरभि ज्योति बिग बॉस में जाने के लिए हां बोल देंगी.
Source:
Instagram
हाल ही में सुरभि ज्योति ने गुनह 2 में काम करके बवाल मचा दिया है. हाल ही में सुरभि ज्योति ने अपनी शादी को लेकर भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: Cannes 2025: करण टैकर की कलाई पर चमकी खास Rolex घड़ी, कीमत जानकर पकड़ लेंगे सिर!
अगली वेब स्टोरी देखें.