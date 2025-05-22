'बिग बॉस 19' में होगी टीवी की इस 'नागिन' की एंट्री, घर में मचेगा बवाल

ये बयान देकर सुरभि ज्योति ने अपने फैंस का तो दिल ही तोड़ दिया है. फैंस को एक बार के लिए लगने लगा था कि सुरभि ज्योति बिग बॉस में जाने के लिए हां बोल देंगी. Source: Instagram