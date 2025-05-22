'बिग बॉस 19' में होगी टीवी की इस 'नागिन' की एंट्री, घर में मचेगा बवाल

Shivani Duksh | May 22, 2025

खबर है कि इस जुलाई में बिग बॉस 19 टीवी पर दस्तक देने वाला है. इसी बीच खबर आ रही है कि टीवी की एक नागिन बिग बॉस 19 में एंट्री कर सकती है.

हाल ही में सुरभि ज्योति ने खुलासा किया है कि अगर उनको बिग बॉस 19 में जाने का मौका मिला तो उनका फैसला क्या होगा.

एक इंटरव्यू में बात करते हुए सुरभि ज्योति ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं बिग बॉस में जाने के लायक हूं.

आगे सुरभि ज्योति ने कहा, इस शो में जीत क भावना से जाना पड़ता है. मेरे में अब वो भावना बची ही नहीं है.

सुरभि ने माना, कॉलेज के जमाने में मुझे कॉम्पटिशन लड़ाना बहुत पसंद था. कॉलेज के जमाने में मुझे बड़ा मजा आता था.

आगे सुरभि ज्योति ने कहा, मुझे लगता था कि अच्छा परफॉर्म करके मुझे खुशी मिलती है. वो मेरा जुनून था जो कि अब थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है.

ये बयान देकर सुरभि ज्योति ने अपने फैंस का तो दिल ही तोड़ दिया है. फैंस को एक बार के लिए लगने लगा था कि सुरभि ज्योति बिग बॉस में जाने के लिए हां बोल देंगी.

हाल ही में सुरभि ज्योति ने गुनह 2 में काम करके बवाल मचा दिया है. हाल ही में सुरभि ज्योति ने अपनी शादी को लेकर भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे.

