'नागिन 7' में होगी अनीता हसनंदानी की एंट्री? जानिए पूरा सच
Shivani Duksh
| Feb 25, 2025
टीवी अदाकारा अनीता हसनंदानी इन दिनों कलर्स के शो सुमन इंदौरी में नजर आ रही हैं. इसी बीच अनीता हसनंदानी को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है.
खबर है कि अनीता हसनंदानी की नागिन 7 में एंट्री होने वाली है. हाल ही में अनीता हसनंदानी को एकता कपूर के साथ पार्टी करती नजर आ रही हैं.
अनीता हसनंदानी के साथ टीवी अदाकारा क्रिस्टल डिसूजा भी नजर आईं. इस तस्वीर को देखकर लोगों के बीच हंगामा हो रहा है.
क्रिस्टल डिसूजा और अनीता हसनंदानी को एकता कपूर के साथ देखकर लोग कह रहे हैं कि नागिन 7 की दोनों नागिन मिल गई हैं.
हालांकि एकता कपूर ने अब तक भी अनीता हसनंदानी को लेकर किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है. लोग अनीता हसनंदानी के नागिन वाले अंदाज को काफी मिस कर रहे हैं.
माना जा रहा है कि नागिन 7 का टीजर कल यानी शिवरात्रि के मौके पर रिलीज किया जाएगा. फैंस नागिन 7 को लेकर बहुत उत्साहित हैं.
अब तक भी एकता कपूर ने नीगिन 7 को लेकर कोई बड़ा बयान नहीं दिया है. यही वजह है जो नागिन 7 को लेकर फैंस के बीच उत्साहित हैं.
बताया जा रहा है कि नागिन 7 में विवियन डीसेना और ईशा मालवीय मेन लीड के तौर पर नजर आने वाली हैं.
