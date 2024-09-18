'नागिन 7' में होंगे 4 विलेन, पहले हफ्ते में ही हिट होगा शो
Shivani Duksh
| Sep 18, 2024
खबर आ रही है कि नागिन 7 में इस बार 4 विलेन्स की एंट्री हो सकती है।
मेकर्स ने अब तक भी इन विलेन्स के नाम से पर्दा नहीं हटाया है।
अब तक भी नागिन में तीन से ज्यादा विलेन्स को नहीं लिया गया है।
अब तक भी मेकर्स ने इस खबर पर मुहर नहीं लगाई है।
इस बार एक साथ चाल दुश्मन नागिन का सामना करेंगे।
फैंस तो अभिषेक कुमार को भी नागिन 7 में विलेन बनाना चाहते हैं।
फैंस का मानना है कि रुबीना, ईशा मालवीय और अनीता हसनंदानी जैसी हसीनाओं के विलेन बनाना चाहिए।
खबरों की मानें तो नागिन 7 जनवरी में टीवी पर दस्तक देने वाला है।
