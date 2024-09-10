'नागिन 7' के लिए फाइनल हुईं ईशा मालवीय?
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 10, 2024
सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ईशा मालवीय नागिन 7 में नजर आने वाली हैं।
Source:
Instagram
सोशल मीडिया पर ईशा मालवीय की तस्वीरें वायरल हो रही हैं।
Source:
Instagram
इन तस्वीरों में ईशा मालवीय नागिन लुक में नजर आ रही हैं।
Source:
Instagram
बता दें ईशा मालवीय की ये तस्वीरें फैंस ने बनाई हैं।
Source:
Instagram
ईशा मालवीय को अब तक भी नागिन 7 का ऑफर नहीं मिला है।
Source:
Instagram
फैंस ईशा मालवीय को नागिन बनाने के लिए उतावले हो रहे हैं।
Source:
Instagram
अपनी हर एक तस्वीर में ईशा मालवीय कातिलाना लग रही हैं।
Source:
Instagram
फैंस चाहते हैं कि नागिन 7 में एक बार फिर से ईशा मालवीय और प्रियंका की जोड़ी देखने को मिले।
Source:
Instagram
