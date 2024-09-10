'नागिन 7' के लिए फाइनल हुईं ईशा मालवीय?

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 10, 2024

सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ईशा मालवीय नागिन 7 में नजर आने वाली हैं।

सोशल मीडिया पर ईशा मालवीय की तस्वीरें वायरल हो रही हैं।

इन तस्वीरों में ईशा मालवीय नागिन लुक में नजर आ रही हैं।

बता दें ईशा मालवीय की ये तस्वीरें फैंस ने बनाई हैं।

ईशा मालवीय को अब तक भी नागिन 7 का ऑफर नहीं मिला है।

फैंस ईशा मालवीय को नागिन बनाने के लिए उतावले हो रहे हैं।

अपनी हर एक तस्वीर में ईशा मालवीय कातिलाना लग रही हैं।

फैंस चाहते हैं कि नागिन 7 में एक बार फिर से ईशा मालवीय और प्रियंका की जोड़ी देखने को मिले।

