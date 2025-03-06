'नागिन' बनने से पहले ईशा मालवीय ने लगया हॉटनेस का तड़का, बोल्डनेस देखकर...
Shivani Duksh
| Mar 06, 2025
ईशा मालवीय का नाम लगातार नागिन 7 के साथ जोड़ा जा रहा है. लोग दावा कर रहे हैं कि ईशा मालवीय एकता कपूर के इस सुपरनैचुरल शो में नजर आने वाली हैं.
इसी बीच ईशा मालवीय ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. हाल ही में ईशा मालवीय ने अपना एक शानदार फोटोशूट करवाया है.
इस फोटोशूट में ईशा मालवीय ब्लू व्हाइट कलर के खूबसूरत आउटफिट में नजर आ रही हैं. ईशा मालवीय के इस अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है.
ईशा मालवीय ने समंदर किनारे अपना बोल्ड लुक दिखाया. अब ईशा मालवीय की ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.
हाल ही में ईशा मालवीय वेकेशन पर पहुंची थीं. इस दौरान ईशा मालवीय बर्फ के साथ खूब खेलती नजर आईं.
ईशा मालवीय सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. समय समय पर ईशा मालवीय अपनी तस्वीरें और वीडियोज फैंस के साथ शेयर करती हैं.
कुछ समय पहले ही ईशा मालवीय शिवरात्रि के मौके पर मंदिर पहुंची थीं. ईशा मालवीय को शिव मंदिर में देखकर लोग उनका नाम नागिन 7 से जोड़ने लगे थे.
ईशा मालवीय ने अब तक भी नागिन 7 को लेकर किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है. हालांकि फैंस अब भी ईशा मालवीय को नागिन में देखना चाहते हैं.
