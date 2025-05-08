टीवी की इस नागिन ने गिराई हुस्न की बिजलियां, आहें भरते रह गए फैंस

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | May 08, 2025

जहां सोशल मीडिया पर हर कोई ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा है. वहीं टीवी की एक नागिन ऐसी है जो कि फैंस की नींद उड़ा रही है.

यहां हम बात कर रहे हैं टीवी अदाकारा ईशा मालवीय की जो कि इस समय वेकेशन पर पहुंची हुई हैं.

हाल ही में ईशा मालवीय अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकली थीं. अब ईशा मालवीय अपने वेकेशन की फोटोज फैंस के साथ शेयर कर रही हैं.

इन तस्वीरों में ईशा मालवीय बला की खूबसूरत लग रही हैं. इस दौरान ईशा मालवीय व्हाइट कलर के खूबसूरत आउटफिट में नजर आईं.

खुद को गर्मी से बचाने के लिए ईशा मालवीय ने सिर पर एक स्कार्फ पहना है. मौका मिलते ही ईशा मालवीय ने फैंस को अपने किलर डांस मूव्स दिखाए.

सोशल मीडिया पर ईशा मालवीय के इस अंदाज ने धमाल मचा दिया है. लोग ईशा मालवीय से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं.

फैंस पूछ रह हैं कि ईशा मालवीय टीवी पर कब वापसी कर रही हैं. बीते कुछ समय से ईशा मालवीय का नाम नागिन से जोड़ा जा रहा है.

सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि एकता कपूर ने ईशा मालवीय के नाम को नागिन 7 के लिए फाइनल किया है.

