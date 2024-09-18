नागिन 7 के मेकर्स को कंगाल करेंगी प्रियंका चौधरी, इतनी है नेट वर्थ

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 18, 2024

खबर आ रही है कि इस बार नागिन 7 में प्रियंका चहार चौधरी एंट्री हो सकती है।

प्रियंका चहार चौधरी की नेट वर्थ करीब 25 करोड़ रुपए है।

फैंस कयास लगा रहे हैं कि नागिन 7 के लिए प्रियंका चहार चौधरी मोटी रकम लेंगी।

माना जा रहा है कि इस बार एकता कपूर प्रियंका चहार चौधरी की वजह से कंगाल हो जाएंगी।

प्रियंका चहार चौधरी इससे पहले उडारियां और बिग बॉस 16 में काम कर चुकी हैं।

मौनी रॉय, हिना खान और सुरभि ज्योति को भी नागिन बनाने के लिए काफी खर्चा किया गया था।

बताया जा रहा है कि प्रियंका चहार चौधरी को नागिन 7 के लिए चुन लिया गया है।

जनवरी 2025 में प्रियंका चहार चौधरी नागिन 7 के जरिए टीवी पर दस्तक देंगी।

