शिवरात्रि के मौके पर मंदिर जा पहुंची टीवी की ये हसीना, 'नागिन 7' को लेकर...

नागिन 7 को लेकर एकता कपूर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. टीवी की कई अदाकाराओं के नाम नागिन 7 के साथ जुड़ चुका है. इस लिस्ट में एक नाम ईशा मालवीय का भी हैं. Source: Instagram