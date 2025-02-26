शिवरात्रि के मौके पर मंदिर जा पहुंची टीवी की ये हसीना, 'नागिन 7' को लेकर...
Shivani Duksh
| Feb 26, 2025
नागिन 7 को लेकर एकता कपूर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. टीवी की कई अदाकाराओं के नाम नागिन 7 के साथ जुड़ चुका है. इस लिस्ट में एक नाम ईशा मालवीय का भी हैं.
इसी बीच ईशा मालवीय ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. हाल ही में ईशा मालवीय ने हाल ही में शिव मंदिर के दर्शन किए हैं.
मंदिर में ईशा मालवीय हवन करने पहुंची थीं. इस दौरान ईशा मालवीय ने भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की. तस्वीरों में ईशा मालवीय देसी लुक में नजर आ रही हैं.
इन तस्वीरों को देखकर फैंस कयास लगा रहे हैं कि ईशा मालवीय नागिन 7 का हिस्सा बनने वाली हैं. इस खबर ने ईशा मालवीय के फैंस का दिल खुश कर दिया है.
लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सच में ईशा मालवीय नागिन 7 में नजर आएंगी.
ईशा मालवीय बीते काफी समय से टीवी से गायब चल रही हैं. ऐसे में फैंस भी ईशा मालवीय को काफी मिस कर रहे हैं.
लगातार ईशा मालवीय का नाम नागदिन 7 से जोड़ा जा रहा है. हालांकि अब तक भी एकता कपूर ने ईशा मालवीय के नाम पर मुहर नहीं लगाई है.
हालांकि फैंस को लगता है कि नागिन के किरदार में ईशा मालवीय काफी जंचने वाली हैं. फैंस को पूरा यकीन है कि एकता कपूर ईशा मालवीय को ही नागिन बनाने वाली हैं.
