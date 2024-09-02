'नागिन' फेम इस हसीना ने गुपचुप की शादी? फोटोज ने इंटरनेट पर काटा बवाल

Kavita | Sep 02, 2024

नागिन में नजर आ चुकी पवित्र पुनिया की कुछ फोटोज ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।

बिग बॉस में भी नजर आई पवित्र पुनिया एजाज खान संग रिश्ते मे थीं, लेकिन अब ब्रेकअप हो गया है।

दावा है कि पवित्रा ने एजाज संग ब्रेकअप के बाद गुपचुप शादी रचा ली है।

हालांकि, पवित्रा पुनिया की शादी की खबरों में कितनी सच्चाई है? आइए आपको बताते हैं।

दरअसल, पवित्रा पुनिया हनुमान जी के एक मंदिर गई थी, जहां की कुछ मान्यताएं हैं।

इन मंदिर से भी पवित्रा ने कुछ फोटोज शेयर की है।

इसी मंदिर में दर्शन करते हुए पवित्रा पुनिया की मांग में सिंदूर लग गया था।

बता दें कि पवित्रा पुनिया ने दर्शन से पहले अपने हाथों में मेहंदी लगाई थी।

वह अपने पैरों के पायल और मेहंदी फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई थीं।

पवित्रा पुनिया ने अपने लुक को भारी साड़ी से पूरा किया था।

