नागिन फेम आहना शर्मा की बोल्ड फोटोज से मचा बवाल, 5वीं तो करेगी हैरान

Feb 11, 2025

टीवी एक्ट्रेस आहना शर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं.

एक्ट्रेस ने अपने वेकेशन की कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

इन तस्वीरों में आहना शर्मा बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं.

आहना शर्मा की इन तस्वीरों पर फैंस लगातार कमेंट की बरसात कर रहे हैं.

एक्ट्रेस की इस तस्वीर पर एक यूजर ने कमेंट किया है, 'आपकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है.'

बता दें कि आहना शर्मा ने स्पिलिस्टविला में हिस्सा लिया था.

इस शो के बाद आहना शर्मा को एकता कपूर ने अपने सुपरनैचुरल ड्रामा नागिन का ऑफर दिया था.

