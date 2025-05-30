'ये तो शिवन्या है...' नागिन बनकर TV पर वापसी करेंगी मौनी रॉय?
Shivani Duksh
May 30, 2025
टीवी की नागिन मौनी रॉय एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में मौनी रॉय ने एक शानदार फोटोशूट करवाया है.
तस्वीरों में मौनी रॉय गोल्डन कलर की खूबसूरत साड़ी पहने नजर आ रही हैं. जिसके साथ मौनी रॉय ने गोल्ड पर्ल ज्वैलरी कैरी की है.
मौनी रॉय ने अपने लुक को चमकाने के लिए आंखों में काजल लगाया है. मौनी रॉय का ये अंदाज देखकर तो फैंस घायल ही हो गए हैं.
तस्वीरों में मौनी रॉय किसी नागिन की तरह लहराती बलखाती नजर आ रही हैं. यही वजह है जो मौनी रॉय की तस्वीरें मिनटों में वायरल हो गई हैं.
इस फोटोशूट को देखकर फैंस को शिवन्या याद आ गई है. लोग पूछ रहे हैं कि क्या नागिन 7 में मौनी रॉय वापसी कर रही हैं?
कुछ समय पहले ही दावा किया जा रहा था कि मौनी रॉय ने अपने चेहरे पर बूटॉक्स करवाया है.
प्लास्टिक सर्जरी के आरोप लगने के बाद मौनी रॉय ने अपने हेटर्स की जमकर क्लास लगाई थी.
मौनी रॉय ने कहा था कि जो लोग उनकी जगह तक नहीं पहुंच सकते वही लोग घर में खाली बैठकर उनको ट्रोल कर रहे हैं.
