TV की 'नागिन' निया शर्मा ने दिखाया बोल्ड अवतार, कर्वी फिगर देखकर फैंस हुए लट्टू

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | May 01, 2025

हाल ही में टीवी अदाकारा निया शर्मा ने अपनी बोल्ड फोटोज शेयर करके बवाल खड़ा कर दिया है. निया शर्मा अपने दोस्त समर्थ जुरेल के जन्मदिन में पहुंची थीं.

Source: Instagram

पार्टी में जाने से पहले निया शर्मा ने एक शानदार फोटोशूट करवाया था. अब निया शर्मा की ये तस्वीरें फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं.

Source: Instagram

Source: Instagram

Source: Instagram

लोग निया शर्मा के इस लुक की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. लोगों का कहना है कि निया शर्मा ने एक बार फिर से अपना जादू चला दिया है.

Source: Instagram

निया शर्मा के अलावा और भी कई सितारे समर्थ जुरेल के बर्थडे बैश में पहुंचे थे. ये सभी सितारे इस समय लाफ्टर शेफ में समर्थ के साथ काम कर रहे हैं.

Source: Instagram

पार्टी में निया शर्मा ने भी जमकर लाइमलाइट बटोरी है. लोग निया शर्मा को पार्टी की शान तक बता रहे हैं.

Source: Instagram

बता दें कुछ समय पहले ही निया शर्मा ने लाफ्टर शेफ में दोबारा वापसी की है. फैंस निया शर्मा को शो पर काफी मिस कर रहे थे.

Source: Instagram

