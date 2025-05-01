TV की 'नागिन' निया शर्मा ने दिखाया बोल्ड अवतार, कर्वी फिगर देखकर फैंस हुए लट्टू
हाल ही में टीवी अदाकारा निया शर्मा ने अपनी बोल्ड फोटोज शेयर करके बवाल खड़ा कर दिया है. निया शर्मा अपने दोस्त समर्थ जुरेल के जन्मदिन में पहुंची थीं.
पार्टी में जाने से पहले निया शर्मा ने एक शानदार फोटोशूट करवाया था. अब निया शर्मा की ये तस्वीरें फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं.
लोग निया शर्मा के इस लुक की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. लोगों का कहना है कि निया शर्मा ने एक बार फिर से अपना जादू चला दिया है.
निया शर्मा के अलावा और भी कई सितारे समर्थ जुरेल के बर्थडे बैश में पहुंचे थे. ये सभी सितारे इस समय लाफ्टर शेफ में समर्थ के साथ काम कर रहे हैं.
पार्टी में निया शर्मा ने भी जमकर लाइमलाइट बटोरी है. लोग निया शर्मा को पार्टी की शान तक बता रहे हैं.
बता दें कुछ समय पहले ही निया शर्मा ने लाफ्टर शेफ में दोबारा वापसी की है. फैंस निया शर्मा को शो पर काफी मिस कर रहे थे.
