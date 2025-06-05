'पति को खुश करने के लिए...' शादी की आड़ में ये क्या बोल गईं निया शर्मा

आगे निया शर्मा ने बताया, अगर तुम मेरा सपना छीन लोगे तो मैं खुश कैसे रहूंगी. अगर मैं खुश नहीं हूं तो मेरा पति मुझसे कैसे खुश होगा. कब तक मैं उसकी शक्ल देखकर काम चलाऊंगी. Source: Instagram