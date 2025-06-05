'पति को खुश करने के लिए...' शादी की आड़ में ये क्या बोल गईं निया शर्मा

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jun 05, 2025

निया शर्मा टीवी की उन बोल्ड अदाकाराओं में से एक हैं जो कि अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं. निया शर्मा 34 का होने के बाद भी सिंगल हैं.

Source: Instagram

कुछ समय पहले ही निया शर्मा भारती सिंह के पॉडकास्ट में पहुंची थीं. यहां पर निया शर्मा ने अपनी शादी को लेकर कई चौंकाने वाले बयान दिए थे.

Source: Instagram

निया शर्मा ने कहा, बहुत से लोग कहते हैं कि शादी करने के लिए तुमको एक्टिंग छोड़नी होगी. जिस काम पर मैंने 14 साल लगाए हैं मैं उसे एक रात में कैसे छोड़ सकती हूं.

Source: Instagram

आगे निया शर्मा ने बताया, अगर तुम मेरा सपना छीन लोगे तो मैं खुश कैसे रहूंगी. अगर मैं खुश नहीं हूं तो मेरा पति मुझसे कैसे खुश होगा. कब तक मैं उसकी शक्ल देखकर काम चलाऊंगी.

Source: Instagram

निया शर्मा ने आगे कहा, मेरे पास कुछ करने के लिए ही नहीं होगा तो मुझे तो मरा हुआ समझो. मरा हुआ इंसान किसी को खुश नहीं कर सकता.

Source: Instagram

निया शर्मा ने खुलासा किया, मेरी मां ने तो बोलना ही बंद कर दिया है कि शादी कर लो. बचपन में मुझे लगता था लहंगा पहनने का मतलब शादी होता है.

Source: Instagram

आगे निया शर्मा ने कहा, अब समझ आता है कि शादी की डेफिनेशन तो कुछ और ही है. यहां तो केवल कलेश है भाई... शादी के बाद लोग गंजे हो जाते हैं.

Source: Instagram

निया शर्मा ने आगे बताया, अगर आपका पार्टनर सही नहीं है तो आपकी जिंदगी तबाह... मैं बहुत लोगों को देख चुकी हूं. ऐसे में मैं कोई गलती नहीं करना चाहती.

Source: Instagram

