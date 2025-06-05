'पति को खुश करने के लिए...' शादी की आड़ में ये क्या बोल गईं निया शर्मा
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
Jun 05, 2025
निया शर्मा टीवी की उन बोल्ड अदाकाराओं में से एक हैं जो कि अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं. निया शर्मा 34 का होने के बाद भी सिंगल हैं.
कुछ समय पहले ही निया शर्मा भारती सिंह के पॉडकास्ट में पहुंची थीं. यहां पर निया शर्मा ने अपनी शादी को लेकर कई चौंकाने वाले बयान दिए थे.
निया शर्मा ने कहा, बहुत से लोग कहते हैं कि शादी करने के लिए तुमको एक्टिंग छोड़नी होगी. जिस काम पर मैंने 14 साल लगाए हैं मैं उसे एक रात में कैसे छोड़ सकती हूं.
आगे निया शर्मा ने बताया, अगर तुम मेरा सपना छीन लोगे तो मैं खुश कैसे रहूंगी. अगर मैं खुश नहीं हूं तो मेरा पति मुझसे कैसे खुश होगा. कब तक मैं उसकी शक्ल देखकर काम चलाऊंगी.
निया शर्मा ने आगे कहा, मेरे पास कुछ करने के लिए ही नहीं होगा तो मुझे तो मरा हुआ समझो. मरा हुआ इंसान किसी को खुश नहीं कर सकता.
निया शर्मा ने खुलासा किया, मेरी मां ने तो बोलना ही बंद कर दिया है कि शादी कर लो. बचपन में मुझे लगता था लहंगा पहनने का मतलब शादी होता है.
आगे निया शर्मा ने कहा, अब समझ आता है कि शादी की डेफिनेशन तो कुछ और ही है. यहां तो केवल कलेश है भाई... शादी के बाद लोग गंजे हो जाते हैं.
निया शर्मा ने आगे बताया, अगर आपका पार्टनर सही नहीं है तो आपकी जिंदगी तबाह... मैं बहुत लोगों को देख चुकी हूं. ऐसे में मैं कोई गलती नहीं करना चाहती.
