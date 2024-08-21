टीवी की 'नागिन' निया शर्मा ने अगस्त में ही मना डाला गणेश चतुर्थी का त्योहार
हाल ही में टीवी अदाकारा निया शर्मा को लाफ्टर शेफ के सेट पर गणपति की पूजा करते हुए देखा गया है।
निया और उनके दोस्तों ने तो अगस्त में गणेश चतुर्थी का त्योहार मना डाला है।
इस दौरान निया राहुल वैद्य और करण कुंद्रा संग पोज देती दिखीं।
निया ने फैंस को बताया कि सेट पर उनको फोन इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता है।
मौका मिलते ही निया ने सबके साथ सुदेश लहरी की खूब मजाक बनाई।
गणपति पूजन के लिए निया ने लहंगा पहना था। सेट पर निया शर्मा सभी सितारों संग आरती करती दिखीं।
फैंस निया शर्मा के लुक की तारीफ कर रहे हैं।
खबर है कि बिग बॉस 18 के बाद लाफ्टर शेफ का नया सीजन दस्तक देगा।
