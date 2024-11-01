सुरभि ज्योति ने ससुराल में निभाई पहली रसोई की रस्म, इस अंदाज में मनाई दिवाली
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 01, 2024
टीवी अदाकारा सुरभि ज्योति ने हाल ही में पहली रसोई की रस्म निभाई है.
Source:
Instagram
किचेन में सुरभि ज्योति के पति ने भी उनका साथ दिया.
दिवाली के दिन सुरभि ज्योति ने किचेन में कदम रखा है.
इस दौरान सुरभि ज्योति सूजी का हलवा बनाती दिखीं.
सुरभि ज्योति की पहली रसोई की तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं.
हाल ही में सुरभि ज्योति शादी के बाद रिसेप्शन पार्टी दी थी.
अपने रिसेप्शन में सुरभि ज्योति गोल्डन लुक में दिखी थीं.
सुरभि ज्योति के रिसेप्शन में परिवार और खास दोस्त ही शामिल हुए थे.
