दुबई में नैन मटक्का करते दिखे तेजस्वी प्रकाश-करण कुंद्रा, शादी की खबरों के बीच बोला झूठ
Shivani Duksh
| Apr 12, 2025
तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा लगातार सोशल मीडिया पर बने हुए हैं. हाल ही में खबर आई थी कि तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की सगाई हो गई है.
ये खबर सामने आते ही करण कुंद्रा भड़क गए थे. करण कुंद्रा ने अपने ट्वीट में लिखा कि अब ये सब ज्यादा हो रहा है.
इसी बीच तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा एक बार फिर से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं.
तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा इस समय दुबई में वेकेशन पर हैं. हाल ही में तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा को दुबई की सड़कों पर रोमांस करते हुए देखा गया है.
इस दौरान तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा मस्ती के पूरे मूड में नजर आए. तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा को देखकर लग रहा है कि वो अपनी सगाई की खबर पर हंस रहे हैं.
तस्वीरें शेयर करते हुए तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा ने अपने फैंस से एक झूठ भी बोल दिया है.
तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा ने बताया है कि वो दुबई नहीं बल्कि नागपुर में बैठे हैं. ऐसे में फैंस भी कह रहे हैं कि वो पैरिस पहुंच गए हैं.
तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा का ये फनी अंदाज अब लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यही वजह है जो तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की तस्वीरें वायरल हो गई हैं.
