नागिन के लिए इन एक्टर्स ने ली थी मुंहमांगी रकम
Ankita Kumari
| Sep 07, 2024
टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी ने एक एपिसोड के लिए लाखों में रूपए लिए हैं।
करणवीर बोहरा ने एक एपिसोड के लिए 70 हजार रूपए चार्ज किए थे।
पर्ल वी पुरी ने नागिन शो के लिए एक हफ्ते के 70 से 75 हजार रूपए लिए हैं।
मोहित सहगल को भी नागिन के लिए अच्छी खासी फीस मिली थी।
रजत टोकस ने नागिन में अपना किरदार निभाने के लिए 70 से 80 हजार रूपए चार्ज किए थे।
विजयेंद्र कुमेरिया 'नागिन 4' में प्रति एपिसोड के 60 हजार रूपए चार्ज करते थे।
शरद मल्होत्रा ने नागिन शो के लिए 1.5 लाख से 1.7 लाख रूपए तक चार्ज किए थे।
नागिन में विलेन का किरदार निभाने के लिए धीरज धूपर ने अच्छी खासी रकम वसूली थी।
नागिन 6 के लिए सिंबा नागपाल ने प्रति एपिसोड के 1 लाख रूपए लिए थे।
