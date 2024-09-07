नागिन के लिए इन एक्टर्स ने ली थी मुंहमांगी रकम

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 07, 2024

टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी ने एक एपिसोड के लिए लाखों में रूपए लिए हैं।

Source: Bollywoodlife.com

करणवीर बोहरा ने एक एपिसोड के लिए 70 हजार रूपए चार्ज किए थे।

Source: Bollywoodlife.com

पर्ल वी पुरी ने नागिन शो के लिए एक हफ्ते के 70 से 75 हजार रूपए लिए हैं।

Source: Bollywoodlife.com

मोहित सहगल को भी नागिन के लिए अच्छी खासी फीस मिली थी।

Source: Bollywoodlife.com

रजत टोकस ने नागिन में अपना किरदार निभाने के लिए 70 से 80 हजार रूपए चार्ज किए थे।

Source: Bollywoodlife.com

विजयेंद्र कुमेरिया 'नागिन 4' में प्रति एपिसोड के 60 हजार रूपए चार्ज करते थे।

Source: Bollywoodlife.com

शरद मल्होत्रा ने नागिन शो के लिए 1.5 लाख से 1.7 लाख रूपए तक चार्ज किए थे।

Source: Bollywoodlife.com

नागिन में विलेन का किरदार निभाने के लिए धीरज धूपर ने अच्छी खासी रकम वसूली थी।

Source: Bollywoodlife.com

नागिन 6 के लिए सिंबा नागपाल ने प्रति एपिसोड के 1 लाख रूपए लिए थे।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: साउथ की इन फिल्मों का सस्पेंस देख बन जाएगा दिमाग का कचूमर

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.