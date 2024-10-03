रश्मि देसाई पर नवरात्रि आते ही चढ़ा गरबे का बुखार

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Oct 03, 2024

हाल ही में रश्मि देसाई ने अपने गरबा लुक की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं.

कहना गलत नहीं होगा कि रश्मि देसाई गरबा खेलने के लिए तैयार हो गई हैं.

अपनी तस्वीरों के जरिए रश्मि देसाई ने बताया है कि उन्होंने गरबा की पूरी तैयारी कर ली है.

तस्वीरों में रश्मि देसाई कलरफुल लहंगे में जमकर पोज देती दिखीं.

रश्मि देसाई ने गुजराती स्टाइल में मेकअप किया है. उनकी नथ सबका ध्यान खींच रही है.

फैंस चाहते हैं कि रश्मि देसाई जल्द से जल्द टीवी पर वापसी करें.

रश्मि देसाई इन दिनों टीवी से दूरी बनाए हुए हैं.

रश्मि देसाई का अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

फैंस रश्मि देसाई को पक्की गुजरातन का टैग दे रहे हैं.

शर्म के मारे रश्मि देसाई अपना मुंह छिपाती नजर आईं.

