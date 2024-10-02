इस नवरात्रि दया बेन से सीखें गरबा
Ankita Kumari
| Oct 02, 2024
नवरात्रि हो और लोग गरबा न करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता.
शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' फेम दयाबेन अपने गरबा के लिए जानी जाती है.
फैंस दयाबेन उर्फ दिशा वकानी को गरबा क्वीन के नाम से बुलाते हैं.
दिशा वकानी असल में भी एक गुजरती फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं.
जब भी दयाबेन खुश होती है, वो हमेशा गरबा करना शुरू कर देती है.
गरबा करने के लिए दयाबेन जगह और समय नहीं देखती है.
दयाबेन का गरबा स्टेप्स काफी यूनिक और मजेदार रहता है.
गरबा में आप दयाबेन के डांस स्टेप्स को कॉपी कर सकते हैं.
बता दें, दिशा वकानी ने 'बिग बॉस 18' के ऑफर को ठुकरा दिया है.
