अनुपमा फेम पारस कलनावत ने बनाई तगड़ी बॉडी, फैंस बोले, 'हीरो इज बैक'
| Feb 25, 2025
टीवी सीरियल अनुपमा के कलाकार पारस कलनावत लंबे समय से छोटे पर्दे से गायब हैं.
इन दिनों पारस कलनावत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं.
हाल ही में अनुपमा फेम पारस कलनावत ने इंस्टाग्राम पर नए फोटोशूट की झलक दिखाई है.
सामने आई तस्वीरों में पारस कलनावत एकदम अलग हटके अंदाज में नजर आ रहे हैं.
पारस कलनावत ने अपना पूरा हुलिया ही बदल डाला है.
इस तस्वीर में तो पारस कलनावत की बॉडी देखते ही बन रही है.
पारस कलनावत की तस्वीरों को देखने के बाद हर कोई कह रहा है कि हमारा हीरो वापस आ गया है.
