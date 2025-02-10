अनुपमा छोड़ने के 5 महीने बाद सुधांशु पांडे ने बदला अपना हुलिया, पहचानना हुआ मुश्किल
Garima Singh
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 10, 2025
टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर सुधांशु पांडे अपने नए लुक के चलते सुर्खियों में छाए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में इंस्टाग्राम पर सुधांशु पांडे ने अपने नए लुक की झलक दिखाई है.
Source:
Bollywoodlife.com
सुधांशु पांडे का नया लुक देखने के बाद लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि 5 महीने पहले ही सुधांशु पांडे ने अनुपमा को अलविदा कहा था.
Source:
Bollywoodlife.com
सुधांशु पांडे टीवी के पॉपुलर शो अनुपमा में वनराज शाह का रोल अदा कर रहे थे.
Source:
Bollywoodlife.com
शो छोड़ने के कुछ समय बाद सुधांशु पांडे ने बताया था कि पर्सनल ग्रोथ रुक जाने की वजह से वह इससे अलग हुए.
Source:
Bollywoodlife.com
फिलहाल तो उनके नए लुक को देखकर हर कोई हैरान है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अश्लील कंटेंट के कारण चर्चा में रहता है 'इंडियाज गॉट लेटेंट', जानें कहां स्ट्रीम होता है ये शो?
अगली वेब स्टोरी देखें.