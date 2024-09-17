निया शर्मा की नेटवर्थ जानकर होगी हैरानी
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 17, 2024
छोटे पर्दे की पॉपुलर एक्ट्रेस निया शर्मा का आज जन्मदिन है।
इस खास मौके पर आपको बताएंगे कि निया शर्मा के पास कुल कितनी संपत्ति है?
एक्ट्रेस निया शर्मा पिछले 14 सालों से टीवी की दुनिया में अपना जलवा बिखेर रही हैं।
निया शर्मा ने इतने सालों में करोड़ो की संपत्ति जमा कर ली है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक निया शर्मा की नेटवर्थ करीब 59 करोड़ रुपये बताई जाती है।
बता दें, निया शर्मा की गिनती टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में होती है।
निया शर्मा ब्रांड एंडोर्समेंट और म्यूजिक वीडियो से भी लाखों की कमाई करती हैं।
सीरियल के अलावा निया शर्मा कई टीवी एड से भी पैसा वसूलती हैं।
निया शर्मा के पास ऑडी क्यू 7, वोल्वो एक्ससी 90, ऑडी ए 4 जैसी महंगी गाड़िया भी है।
