निया शर्मा की तस्वीरों से उड़ी शादी की अफवाह

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 31, 2024

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस निया शर्मा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं।

एक्ट्रेस निया शर्मा अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर अक्सर ट्रोल होती हैं।

निया शर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं।

बीते दिन निया शर्मा ने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं।

तस्वीरों में निया शर्मा ने पर्पल कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई है।

फोटोज में निया ने फूलों की वरमाला भी पहनी हुई थी।

इन तस्वीरों को देखने के बाद निया शर्मा की शादी की खबरें फैल रही हैं।

हालांकि निया शर्मा की शादी को लेकर चल रहीं ये खबरें केवल अफवाएं हैं।

बता दें, निया शर्मा आदिवासी हेयर ऑयल की एडवरटाइजिंग के लिए ऐसे तैयार हुईं हैं।

