महिलाओं के प्राइवेट पार्ट को लेकर सलाह देने पर ट्रोल हुई थी ये एक्ट्रेस
Shashikant Mishra
| Apr 27, 2025
टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी पहचान बनाई है. वह टीवी शोज के अलावा तमाम रियलिटी शोज में नजर आती हैं.
निया शर्मा बेबाक बयानों और बोल्डनेस के लिए भी पॉपुलर हैं. वह एक बार महिलाओं के प्राइवेट पार्ट के एड को लेकर जमकर ट्रोल हुई थीं.
निया शर्मा ने इस एड के दौरान उन्होंने महिलाओं को इस टैबलेट को ट्राई करने की सलाह दी.
दरअसल, निया शर्मा ने एक बार महिलाओं के वजाइना टाइटनिंग टैबलेट का प्रमोशन किया था.
निया शर्मा ने एड में कहा था कि जिंदगी में परफेक्ट फिट पाना जरूरी है. चाहे वो आपका फेवरेट आउटफिट हो या कुछ और इंटीमेट, हमने आपकी मुश्किल आसान कर दी. वीजी-3 के साथ परफेक्ट टाइट का एक्सपीरियंस लें.
निया शर्मा इस विज्ञापन के बाद जमकर ट्रोल हुई थीं. सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी जमकर क्लास लगाई थी.
निया शर्मा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर अपने फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.
