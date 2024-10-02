नए सीजन के साथ जल्द टीवी पर धमाका करेगा जमाई राजा
जमाई राजा शो अपनी पॅापुलैरिटी के चलते फिर से टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला है.
रिपोर्ट के मुताबिक शो फिर से ZEE TV पर एक नए सीजन के साथ दिखेगा.
जमाई राजा के न्यू सीजन के लिए अभी कोई कास्ट डिसाइड नहीं हुई है.
ZEE TV के शो जमाई राजा ने 2014 में धमाल मचा दिया था.
शो में निया शर्मा और रवि दुबे की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था.
इस सीरियल से निया शर्मा और रवि दुबे रातों रात टीवी का फेमस चेहरा बन गए थे.
निया शर्मा और रवि दुबे ने इस शो से बेस्ट जोड़ी के कई आवर्ड भी जीते थे.
शो जमाई राजा इतना हिट रहा कि मेकर्स को इसका दूसरा सीजन भी लाना पड़ा था.
2019 में जमाई राजा 2.0 भी लोगों को खूब पसंद आया था.
